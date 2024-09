Saarwiesenlauf Exil-Saarländer siegt in der alten Heimat

Die Rückkehr an einen länger gemiedenen Ort sollte sich für Fabian Schon lohnen – und das sogar gleich doppelt. „Ich bin zuletzt als Kind ab und zu mal hier mitgelaufen, das ist aber schon länger her“, verrät der 25-Jährige aus dem Merziger Stadtteil Büdingen, der inzwischen in Köln arbeitet, nachdem er am Sonntag beim CEB-Saarwiesenlauf zum zweiten Mal als Sieger über den Zielstrich gegangen ist.