SV Altstadt Ein Ex-Profi trainiert den SV Altstadt

Er spielte bei Traditionsclubs wie Alemannia Aachen, dem KFC Uerdingen und dem 1. FC Kaiserslautern und steht nun an der Seitenlinie beim SV Altstadt: Ex-Profi Frank Weber, 56 Jahre alt, trainiert seit dieser Saison die Landesliga-Fußballer. Er selbst schaffte im Sommer 1988 den Sprung zum damaligen Zweitligisten Aachen, nachdem er zuvor beim Oberligisten FK Pirmasens im Einsatz war. „Es war eine Riesen-Umstellung für mich – mit zweimal täglich Training. Dennoch lief es zunächst gut“, verrät Weber. „Als dann aber der vorherige Trainer Peter Neururer von Rolf Grünther, der nicht mehr auf mich setzte, abgelöst wurde, war mein Abschied unvermeidbar“, blickt Weber zurück. Während der Angreifer in Pirmasens 38 Treffer in 61 Einsätzen erzielt hatte, waren es in Aachen aber immerhin auch 23 Buden in 55 Begegnungen.