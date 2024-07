SV Bliesmengen-Bolchen Ein früherer Profi an der Seitenlinie

Ein ehemaliger Zweitliga-Profi soll es richten: Mit Björn Tarillon hat der SV Bliesmengen-Bolchen einen neuen Trainer. Nach vier Jahren in der Fußball-Saarlandliga startet der Verein wieder eine Etage tiefer in der Verbandsliga Nord-Ost. In der Sommerpause hat Tarillon Interimstrainer Patrick Vitt, der nun Jugendtrainer bei Saar 05 Saarbrücken ist, abgelöst. Der 42-Jährige kann auf eine bewegte Spieler- und Trainerlaufbahn zurückblicken. Mit seiner neuen Mannschaft startet Tarillon an diesem Samstag, 27. Juli, um 17 Uhr beim Vizemeister SV Schwarzenbach in die Saison startet.