FV Diefflen Wenn dich ein ehemaliger Gast ärgert

Dieses Mal konnte der FV Diefflen seinen „Angstgegner“ in der Fußball-Oberliga nicht ärgern – stattdessen ärgerte ein ehemaliger Trainingsgast den FVD. Die Mannschaft von Trainer Thomas Hofer unterlag am Samstag vor 150 Zuschauern zu Hause Spitzenreiter FK Pirmasens mit 0:3 (0:1). Zuvor hatte der FV alle drei Duelle vor heimischem Publikum gegen die Pfälzer in der Oberliga gewonnen – obwohl Pirmasens in alle als Favorit ging.