Boule-DM Ensdorf ist bereit für die DM

Die rund 10 000 Quadratmeter große Anlage des Rasenkraftsportvereins (RKV) Ensdorf war in den vergangenen Jahren schon mehrfach Schauplatz für nationale Meisterschaften im Pétanque oder Boule. An den kommenden beiden Wochenenden werden erneut zwei Großereignisse am Fuß der Bergehalde ausgetragen. Den Anfang machen an diesem Samstag ab 9 Uhr die deutschen Meisterschaften im Triplette 55+. Es sind die 17. Titelkämpfe dieser Art, 128 Dreierteams nehmen teil – und Ensdorf ist nach 2019 und 2023 zum dritten Mal Gastgeber. „Wir sind froh, erneut den Zuschlag erhalten zu haben und tun alles, damit sich die Sportler bei uns wohlfühlen“, sagt der RKV-Vorsitzende Fredi Lay. Die Vorbereitungen seien fast abgeschlossen, die 64 Felder präpariert.