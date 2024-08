TC Orscholz TC Orscholz verabschiedet Ex-Profi Becker

Beim Cloef-Cup des TC Orscholz wurde eine „Tennis-Ikone“ verabschiedet – zumindest vorläufig. Benjamin Becker, ein waschechter Orscholzer, der sich als Profi in der Welt einen Namen gemacht hat, wird mit Ehefrau Christin und den Söhnen Collin (12), Conner (8) und Cason (8) für ein Jahr beruflich nach Austin in Texas umziehen. Der 43-Jährige, der das Tennisspielen beim TC in Orscholz erlernt hat, war von 2005 bis 2017 als Profi auf der ATP-Tour unterwegs und bestritt etwa 400 Spiele. Seine beste Platzierung in der Weltrangliste war der 35. Platz. Im Alter von 36 Jahren hat er seine Profi-Kariere beendet.