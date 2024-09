SV Schwarzenbach Dujmovic schießt Schwarzenbach zum Sieg

Die beiden ergänzen sich gut: Marin Dujmovic bildet beim Fußball-Verbandsligisten SV Schwarzenbach zusammen mit Max Murr seit vielen Jahren ein Trainer-Duo. „Max organisiert sehr viel und ist auch für die Trainingsgestaltung zuständig. Bei den Spielen ist er – wenn nicht gerade Not am Mann ist – außen zu finden“, sagt der 35-jährige Dujmovic. „Und ich versuche, auf dem Platz Akzente zu setzen. Mit dieser Vorgehensweise klappt es bei uns auch in der Regel richtig gut.“