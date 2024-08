Oberkircher spielt im DFB-Pokal gegen VfL Wolfsburg Statt Rastpfuhl heißt der Gegner nun VfL Wolfsburg

Vor ein paar Wochen hat er noch auf Dorf-Sportplätzen wie in Herrensohr oder Reisbach vor 100 Zuschauern gespielt, nun im Fernshehen vor einem Riesen-Publikum. Es gibt Geschichten, die schreibt halt einfach nur der Fußball – und die Geschichte von Dominik Kaiser (23) aus Oberkirchen gehört auch in diese Kategorie. Vor wenigen Wochen stand er noch mit seinem damaligen Verein Hertha Wiesbach in der Saarlandliga auf dem Platz, verpasste den Aufstieg in die Oberliga in der Relegationsrunde nur unglücklich.