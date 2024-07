DJK Ballweiler-Wecklingen Bloß nicht gegen den Abstieg spielen

Fix ist der Kader aber noch nicht unbedingt: „Es könnte sein, dass wir noch auf der Position der Innenverteidiger etwas machen. Außerdem wird vielleicht noch auf der Sechserposition ein Neuzugang an Land gezogen“, sagt Bohr. Man wolle abwarten, was der „Markt so hergibt, und dann werden wir entscheiden“. Man sei in der vergangenen Saison eine „ganz klare Mittelfeldmannschaft“ gewesen und habe nichts mit dem direkten Kampf um den Klassenverbleib zu tun gehabt. Nun erwarte man „eine noch stärkere Saarlandliga als in der Vorsaison“.