Dillingen Diamonds Warum für den Trainer der Pokal keine hohe Priorität hat

Dillingen · Die Zweitliga-Basketballerinnen der Dillingen Diamonds erleben im ersten Pflichtspiel der neuen Saison ein Déjà-vu: An diesem Samstag (18.30 Uhr) empfangen sie im DBBL-Pokal den Liga-Rivalen Qool Sharks Würzburg in der Dillinger Sporthalle West – so wie bereits vor einem Jahr.

20.09.2024 , 12:28 Uhr

Rouven Behnke Foto: Oliver Altmaier

Von David Benedyczuk