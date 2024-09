SC Kulti/Heckendalheim Die gemeinsame Sache in Heckendalheim lässt hoffen

2023 wurde der SC Kulti gegründet. Eine Freundesgruppe traf sich regelmäßig auf dem Gelände rund um das Kulturhaus in St. Ingbert. Die Freunde wollten zusammen Fußball spielen. Da der Verein sämtlichen Kulturen offenstehen wollte, gab er sich den Namen SC Kulti. Vergangene Saison belegte der neue Club in seiner Premieren-Spielzeit in der Kreisliga A Saarpfalz den vierten Platz. Der neue Verein trainierte und spielte in Heckendalheim, nachdem der SV Heckendalheim aus personellen Gründen keine Mannschaft mehr stellen konnte. Einige Spieler schlossen sich dem SC Kulti an.