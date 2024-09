Fußball-Saarlandliga Die DJK befindet sich im Sinkflug

Für Florian Bohr ist es seit seinem Amtsantritt bei der DJK Ballweiler-Wecklingen im Sommer 2021 gut gelaufen. Zunächst führte der heute 34-Jährige seine Mannschaft als Spielertrainer auf Anhieb zur Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost und erfüllte damit dem Verein den lang gehegten Traum vom Aufstieg in die Saarlandliga. In der höchsten saarländischen Liga konnte sich die DJK dann mit den Plätzen elf und neun etablieren. Sie hatte in den beiden Spielzeiten nie ernsthaft etwas mit dem Abstiegskampf zu tun. Doch nun scheint sich der Wind gedreht zu haben: Nach der 2:4 (2:3)-Heimniederlage am Freitag gegen Spitzenreiter FSV Jägersburg und der vierten Pleite in Serie ist die DJK Ballweiler-Wecklingen Tabellenvorletzter – punktgleich mit dem Schlusslicht SG Mettlach-Merzig.