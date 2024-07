DJK Ballweiler-Wecklingen Traum-Einstand mit Traumtor gegen den Ex-Verein

Und zwar gegen den FC Homburg II. Der 18-Jährige durfte gegen den Ex-Club von Beginn an ran. In der 57. Minute folgte vor etwa 300 Zuschauern eine Szene, an die sich der Nachwuchsspieler sicher noch lange erinnern wird. Nico Gabriel, der ebenfalls von der A-Jugend der FCH nach Ballweiler gekommen ist, bediente Bleymehl im Strafraum. Der 18-Jährige setzte zu einem Fallrückzieher an – und der Ball schlug unhaltbar für Homburgs Torwart Niklas Knichel zum 1:0-Siegtor im Netz ein.