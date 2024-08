ASV Kleinottweiler ASV will mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben

In Kleinottweiler wird an diesem Wochenende die traditionelle Kirmes gefeiert. Zur guten Laune im Dorf wollen auch die Fußballer ihren Teil beitragen: An diesem Samstag, 10. August, um 14 Uhr erwartet die ASV Kleinottweiler II in der Kreisliga B Ost Genclerbirligi Homburg II. Um 16 Uhr kommt es in der Bezirksliga Ost zum Aufeinandertreffen der beiden ersten Mannschaften.