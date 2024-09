FSG Oberthal-Hirstein Die FSG will diese Saison ganz vorne mitspielen

Beide Teams sind mit Siegen in die neue Spielrunde gestartet: An diesem Samstag, 18 Uhr, treffen die Oberliga-Handballerinnen der FSG Oberthal/Hirstein und der HSG Birkenfeld-Nohfelden/Schwarzenbach in der Bliestalhalle zum Spitzenspiel aufeinander. „Insgesamt war unser Auftritt zum Saisonstart dominant“, fasst FSG-Trainer Uwe Hoffmann den 24:17-Erfolg beim TV Merchweiler zusammen. In dieser Spielrunde will er mit seiner Mannschaft ganz oben in der Tabelle mitspielen. „Wir wollen unter die ersten vier Mannschaften kommen“, formuliert Hoffmann das Saisonziel. Es geht also darum, das Ergebnis des letzten Jahres zumindest zu wiederholen – denn da hatte die FSG die Saison genau auf jenem vierten Platz abgeschlossen, der nun das Mindestziel ist.