1. FC Schmelz Bekommt der 1. FC Schmelz im Derby die Kurve?

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga im vergangenen Jahr ist dem 1. FC Schmelz auch der Start in die neue Spielzeit in die Bezirksliga Merzig-Wadern missglückt – und das trotz guter Vorzeichen. Nun erwartet der 1. FC an diesem Mittwoch Hüttersdorf zum Derby.

14.08.2024 , 18:33 Uhr

Timo Staroscik will mit einem Sieg im Derby gegen Hüttersdorf den mauen Saiosonstart des 1. FC Schmelz vergessen machen. Foto: Thiel Achim/Achim Thiel

Von Philipp Semmler