VfL Primstal Das Duell der Titelanwärter

Der VfL Primstal strebt nach dem Abstieg aus der Fußball-Saarlandliga den direkten Wiederaufstieg an. Auch deshalb muss sich die Mannschaft der Favoritenrolle in der Verbandsliga Nord-Ost stellen. Doch ist sie nach dem Abstieg auch schon so weit? „Wir sind noch in einem Prozess und es wird wohl noch ein bisschen dauern“, vermutet Tobias Zimmer, der im zweiten Jahr mit Andreas Caryot den VfL Primstal trainiert.