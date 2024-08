SV Kirrberg Plötzlich wollen sie alle gemeinsam kicken

Der SV Kirrberg hat am ersten Spieltag in der Fußball-Landesliga Ost durch den 8:0 (4:0)-Heimsieg gegen Aufsteiger FC Viktoria St. Ingbert gleich einmal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. „Das hat schon eine Menge Spaß gemacht, unserer Mannschaft zuzuschauen. Hinter uns liegt eine klasse Vorbereitung, was sich am Sonntag gleich einmal ausgezahlt hat. Man sieht, dass der Kader gegenüber den Vorjahren deutlich an Qualität dazugewonnen hat“, sagt der Vorsitzende Dominique Steiner.