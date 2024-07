SV Friedrichweiler Der SV Friedrichweiler vor Umstellungen

Seit Ende Juni hieß es für die erfolgreichen Fußballer nun aber im Training ranzuklotzen. Sie wollen für die neuen Aufgaben in der Verbandsliga Süd/West gerüstet sein, in der der SV nun spielt. „Wir müssen uns schnellstmöglich an die Körperlichkeit und das höhere Tempo in dieser Liga gewöhnen“, fordert Meister-Trainer Janosch Scherer vor dem ersten Saisonspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr zu Hause gegen die SG Perl-Besch.