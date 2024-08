SV Auersmacher Warum der Trainer kein konkretes Ziel nennt

Der SV Auersmacher startet an diesem Samstag, 3. August, in seine dritte Saison in Folge in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Um 15 Uhr sind die Grün-Weißen zu Gast beim FC Rot-Weiß Koblenz. „Wir wollen irgendetwas aus Koblenz mitnehmen. Wenn es ein Punkt ist, ist es in Ordnung, wenn es drei sind, umso besser“, sagt Trainer Stephan Otte. Für den 37-Jährigen ist es die erste Sommervorbereitung mit dem SV Auersmacher. Er übernahm das Traineramt in der vergangenen Winterpause (wir berichteten). „Ich kenne hier mittlerweile ganz viele Menschen und ich habe auch schon einige Kontakte zu Trainerkollegen in der Liga. Es fühlt sich gut an und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Verlauf unserer Vorbereitung“, berichtet Otte.