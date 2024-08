FV Eppelborn Warum der Trainer unfassbar stolz ist

Mit versteinerter Mine und angespannt lief Philipp Häfner am Samstag beim Saar-Derby beim FV Diefflen kurz vor der Pause an der Seitenlinie entlang. Der Gesichtsausdruck des Trainers des Fußball-Oberligisten FV Eppelborn legte nahe, dass seine Mannschaft keinen guten Saisonstart erwischt hat. Doch das Gegenteil war der Fall: Der Aufsteiger aus Eppelborn führte zu dem Zeitpunkt vor etwa 400 Zuschauern bei den favorisierten Gastgebern mit 3:0. Als knapp eine Stunde später der Schlusspfiff ertönte, gab es dann aber auch bei Häfner kein Halten mehr: Der FV Eppelborn hatte mit 4:1 (3:0) gewonnen – und der 31-Jährige, der zwischen 2013 und 2015 Spieler in Diefflen war, lief freudestrahlend auf das Feld und umarmte glücklich jeden seiner Spieler.