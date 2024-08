FV Eppelborn Der Spätzünder will Historisches schaffen

Am Donnerstag hatte Marc Pesch Grund zu feiern. Der Neuzugang des Oberligisten FV Eppelborn wurde 33 Jahre alt. Fünf Tage davor feierte er ebenfalls – und zwar sein Oberliga-Debüt im etwas reiferen Fußballer-Alter. Pesch siegte mit dem Aufsteiger am Samstag zum Saisonauftakt mit 4:1 beim FV Diefflen (wir berichteten). „Wenn man von den Aufstiegsspielen mit dem VfL Primstal mal absieht, war das tatsächlich mein erstes richtiges Oberliga-Spiel“, berichtet der Defensivakteur. In der Saison 2016/2017 war Pesch mit dem VfL Primstal, von dem er im Sommer zum FV Eppelborn wechselte, Saarlandliga-Vizemeister geworden – hinter seinem aktuellen Club aus Eppelborn. In der Aufstiegsrunde zur Oberliga scheiterten die Primstaler dann aber klar am SC Idar-Oberstein (1:4) und den SF Eisbachtal (1:5).