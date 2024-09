FV Biesingen Endlich wieder Heimspiele

Hans-Jürgen Priester ist beim Fußball-Verbandsligisten FV Biesingen Vorstand im Bereich Finanzen und Geschäftsbetrieb. Wenn er an den 2. August zurückdenkt, zuckt er immer noch zusammen. Ein Unwetter sorgte dafür, dass der 2019 neu angelegte Kunstrasenplatz teilweise von großen Wassermengen überflutet wurde. „Das war wie ein reißender Strom, was da an Wassermassen vom Abhang auf den Platz kam. Dadurch ist die Füllung des Platzes weggeschwemmt worden. Außerdem haben sich einige Bahnen des Kunstrasens gewellt und Linien wurden in Mitleidenschaft gezogen. Wir wussten damals direkt, dass dies einen größeren Schaden bedeutet“, berichtet Priester.