SV Losheim Losheim will sich für Klatsche revanchieren

Der Fußball-Verbandsligist SV Losheim war in den vergangenen Jahren immer vorne mit dabei: das Team landete immer auf dem fünften Tabellenplatz. Damit stellte die Mannschaft, die seit der Saison 2022/23 von Sven Schwindling trainiert wird, unter Beweis, dass man auch ohne viel Geld zu investieren, etwas erreichen kann. „Es geht sehr viel über Kameradschaft. Das macht uns auf dem Platz stark. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist extrem gut“, begründet Schwindling einen Grund des Erfolges. Blickt man auf die Neuzugänge, die der Trainer in seinem Kader begrüßen kann, wird klar, dass der Erfolg auch auf eigenen Füßen steht. Mit Moritz Jakobs, Miguel Hahn, Yannis Friedrich, Paul Schumacher, Tom Setzen, Luca Oehm und Alexander Zimmer kommen sieben der neun neuen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Ausgebildet wurden die Jungs in der JFG Saarschleife. Der SVL ist JFG-Mitglied und daher auch Nutznießer. „Die sieben Jungs sind toll ausgebildet und fester Bestandteil während der Vorbereitung im Verbandsligakader“, stellt Schwindling klar. Weiter neu im Kader ist Marco Gambino, der von der SG Körprich-Bilsdorf gekommen ist. Dazu kommt mit dem Tünsdorfer Firat Simsek ein neuer Torwart zum SV. Das ist nötig, da Julian Holz den Verein verlassen hat und sein Glück nun beim Saarlandligisten Hertha Wiesbach sucht. Der junge Keeper hatte in der abgelaufenen Saison mit tollen Leistungen großen Anteil daran, dass Losheim auf Platz fünf stand. Weiter wechselt David Malcher zur SG Rappweiler-Waldhölzbach.