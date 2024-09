FSV Jägersburg Duell der offensivstärksten Mannschaften

In der Liga musste der SV Hasborn zuletzt eine 2:3-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten SF Köllerbach hinnehmen, der zwei Punkte hinter dem FSV Jägersburg liegt. Am Mittwoch gab es für die Nordsaarländer in der dritten Runde des Saarlandpokals einen 7:2-Erfolg bei Landesligist SG Thalexweiler-Aschbach. Die Jägersburger waren einen Tag früher im Pokal im Einsatz und setzten sich mit 4:1 (0:0) beim Landesligisten FSG Parr-Altheim durch. „Man kann die FSG nur für ihren couragierten Auftritt loben. Und ihr Torhüter Nico Schunck hat ein richtig starkes Spiel gemacht“, sagt Jägersburgs Trainer Christian Frank. Der kommende Gegner in der Liga sei eine Mannschaft, „die an einem guten Tag jede andere Mannschaft in der Saarlandliga bezwingen kann“. Christian Lensch und Johannes Gemmel seien die Führungsspieler einer Mannschaft, auf die man aufgrund ihrer vielen groß gewachsenen Akteure bei Standardsituationen achten müsse.