FSV Jägersburg Die Jägersburger feiern den sechsten Sieg in Serie

Momentan macht es den Eindruck, als könnten sich die Spieler des Fußball-Saarlandligisten FSV Jägersburg nur selbst ein Bein stellen. Die Mannschaft von Spielertrainer Christian Frank hat seit Wochen einen Lauf. Die einzige Saison-Niederlage gab es für den Spitzenreiter am 14. August beim 1:2 daheim gegen den FV Schwalbach gegeben. Danach trennte er sich vom FC Homburg II mit 2:2, um dann zu einer Serie anzusetzen. Der 3:1 (1:1)-Heimerfolg am Freitag gegen den SV Hasborn war der sechste Sieg in Serie. Trotz der Erfolgsserie bleibt der Tabellenzweite SF Köllerbach dem FSV aber im Nacken. Er hat nur zwei Punkte weniger.