FC Palatia Limbach Wenn der Trainer die Qual der Wahl hat

Patrick Gessner ist in einer glücklichen Lage. Der Trainer des Aufsteigers FC Palatia Limbach hat die Qual der Wahl. Vor dem Heimspiel an diesem Samstag, 10. August, um 16 Uhr gegen den Tabellenzweiten SV Merchweiler stehen ihm fast alle Mann zur Verfügung. Lediglich Jan-Niklas Krause fehlt urlaubsbedingt. Wie schwer es ist, in die Startelf zu kommen, musste mit Tim Mohr ein bislang gesetzter Akteur erfahren. Beim Saisonauftakt, als der Aufsteiger mit 0:1 bei den SF Köllerbach unterlag, wurde der 30-Jährige in der 75. Minute für Tim Pommerenke eingewechselt. Beim anschließenden 2:2 gegen den FSV Jägersburg lief bereits die 90. Minute, als Mohr abermals für Pommerenke auf den Platz kam. Und schließlich durfte er beim jüngsten 0:0 beim SV Hasborn sieben Minuten vor dem Abpfiff für Carl Maximilian Blug ran.