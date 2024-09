Fußball-Saarlandliga Der Aufsteiger hat schnell Fuß gefasst

Die Bilanz kann sich mehr als sehen lassen: 17 Punkte nach zehn Spielen in der Fußball-Saarlandliga. Der Aufsteiger FC Palatia Limbach belegt nach dem 4:1 (0:0)-Heimsieg am vergangenen Sonntag vor knapp 300 Zuschauern gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen Tabellenrang sieben – und liegt nur drei Zähler hinter Relegationsplatz zwei. „Uns ist es gelungen, richtig schnell in der Saarlandliga Fuß zu fassen. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass wir als Mannschaft sehr geschlossen auftreten und der Konkurrenzkampf brutal hart ist“, erklärt Torhüter Jonas Brass. „Jeder Spieler versucht, sich zu empfehlen – dementsprechend hoch ist die Qualität auch im Training.“ Der 20-Jährige sagt aber ebenso: „Auch wenn es richtig gut für uns läuft, hebt hier niemand ab und träumt plötzlich von höheren Zielen. Unser einziges Saisonziel war, ist und bleibt der Klassenverbleib. Schließlich wissen wir genau, dass es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann.“