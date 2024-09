Borussia Neunkirchen Bundestrainer formte ihn für Profi-Fußball

Lukas Hoffmann vom Fußball-Saarlandligisten Borussia Neunkirchen hat in der Vergangenheit mit einem echten Meister seines Fachs zusammengearbeitet: Knapp zwei Jahre lang war der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Trainer bei der U 19 der TSG 1899 Hoffenheim. Hoffmann wechselte von der B-Jugend des 1. FC Saarbrücken vor elf Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum der Hoffenheimer. Vom Sommer 2014 an war dort Nagelsmann sein Trainer in der U 19, bis der heutige Bundestrainer am 11. Februar 2016 die Profi-Mannschaft der TSG übernahm.