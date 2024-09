Borussia Neunkirchen Serien halten – trotzdem gibt es Frust

Der Trainer flüchtete sich in Sarkasmus. „Ich bin total begeistert“, sagte Jan Berger mit ironischem Unterton auf die Feststellung, dass viele Erfolgsserien des Fußball-Saarlandligisten Borussia Neunkirchen durch das 0:0 gegen Aufsteiger SC Halberg Brebach am Samstag hielten. Die Borussia bleibt in dieser Saison ohne Heimniederlage, hat mit neun weiter die wenigsten Gegentreffer der Liga – und ist mit Berger, der im August die Nachfolge des zurückgetreten Christian Schübelin angetreten hat, ungeschlagen. Unter seiner Regie gab es drei Siege und drei Unentschieden. Das alles kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die Nullnummer gegen den Tabellenzwölften aus Brebach für Frust statt für Freude sorgte.