Borussia Neunkirchen Warum es am Ende viel Lob, aber keine Punkte gibt

Burger war trotz dieser lobenden Worte nach dem Schlusspfiff natürlich frustriert. Zuvor hatte seine Mannschaft zwei Siege gefeiert. „Wir wollten eigentlich auch in Neunkirchen etwas mitnehmen. Das wäre auch durchaus möglich gewesen. Aber in der zweiten Hälfte haben wir dafür zu wenig nach vorne gemacht“, so seine Analyse.