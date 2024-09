Borussia Neunkirchen Als die Borussia als Meister nicht aufstieg

Eigentlich hätte dieses Spiel ja bereits am 17. Mai stattfinden sollen. Wegen des „Pfingst-Hochwassers“ musste die Partie damals aber kurzfristig abgesagt werden. Nun geht das „Legendenspiel“ am Freitag, 6. September, ab 17.45 Uhr, im Ellenfeldstadion über die Bühne. Zwei Meistermannschaften von Borussia Neunkirchen treffen dabei aufeinander. Es sind die beiden letzten Meisterteams der Borussia im Aktivenbereich. Sie holten in den Spielzeiten 2001/02 und 2004/05 den Oberliga-Titel nach Neunkirchen.