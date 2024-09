Borussia Neunkirchen Neunkirchens Schreibeisen kommt zurück und trifft

Besser hätte das Comeback von Außenbahnspieler Simon Schreibeisen bei Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen kaum laufen können. Der 22-Jährige stand am Freitag im Heimspiel seiner Mannschaft gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen erstmals seit der 1:3-Niederlage gegen den SC Reisbach am 2. Dezember wieder in der Startelf.