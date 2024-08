Borussia Neunkirchen Schmieden vor nächstem Duell mit einem Ex-Club

Der Start in die neue Saison verlief für Borussia Neunkirchen nicht wie gewünscht. Nach drei Spieltagen hat der Fußball-Saarlandligist, der vorne mitspielen will, drei Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin belegt Rang elf. „Die Saison ist noch lang, deswegen verfallen wir nicht in Panik“, sagt Neuzugang Alexander Schmieden vor dem Heimspiel an diesem Freitag, 9. August, gegen den SV Saar 05 Saarbrücken, der mit sieben Punkten Tabellenfünfter ist. Für den 31-Jährigen ist es am vierten Spieltag bereits die zweite Partie gegen einen seiner ehemaligen Vereine. Schmieden spielte von 2016 bis 2018 für den damaligen Oberligisten aus Saarbrücken. Für die 05er gelangen ihm 13 Treffer in 43 Partien. Zum Saisonauftakt musste Schmieden mit Borussia Neunkirchen beim FSV Jägersburg ran, wo es eine 1:2-Niederlage gab. Vom FSV war der Offensivakteur im Sommer nach Neunkirchen gewechselt.