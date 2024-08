Borussia Neunkirchen Cupelli und Cullmann sorgen für Erleichterung

So schnell gleichen sich Glück und Pech im Fußball manchmal aus: Am ersten Spieltag sorgte ein spätes Gegentor für Frust bei Saarlandligist Neunkirchen. Am zweiten ließen zwei späte Treffer die Borussia jubeln. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin feierte am Mittwoch vor etwa 400 Zuschauern im Heimspiel gegen den SV Hasborn den ersten Saisonsieg. Sie setzte sich mit 3:1 (1:1) durch. Fünf Tage zuvor hatte sie durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 1:2 beim FSV Jägersburg verloren.