FV Eppelborn Blitz-Transfer feiert ein gelungenes Debüt

Der dritte Saisonsieg hat die Fußballer des FV Eppelborn auf den dritten Platz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar katapultiert. Der FV setzte sich am Sonntag zu Hause vor 250 Zuschauern – trotz personeller Probleme – mit 2:1 (2:0) gegen den FC Rot-Weiß Koblenz durch. „Das war bislang unser stärkster Gegner in dieser Saison. Aber wir haben vor allem leidenschaftlich verteidigt – und das mit einem Rumpfkader“, erklärte FV-Trainer Philipp Häfner strahlend.