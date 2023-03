Fußball-Saarlandpokal Bauers besondere Bude ist nicht genug

Fast 1000 Zuschauer verliehen dem Saarlandpokal-Viertelfinale zwischen dem Fußball-Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen und Oberligist SV Auersmacher am Mittwochabend einen würdigen Rahmen. Am Ende setzte sich Auersmacher im Nachbarschaftsduell nach harter Gegenwehr der Hausherren mit 3:2 (2:0) durch. Der 22-jährige Mittelfeldspieler des SV Bliesmengen-Bolchen, Luca Bauer, traf in der Partie auf seinen künftigen Verein. Der in Saarbrücken wohnende Bauingenieurwesen-Student trägt in der kommenden Saison das Trikot des SV Auersmacher. Bevor er das rot-weiße Dress gegen das grüne tauscht, schenkte er dem SVA am Mittwoch aber erst noch einen Treffer ein.