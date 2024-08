Fußball-Verbandsliga Warum es im Bliesgau-Derby keinen Sieger gibt

Der Starkregen am vergangenen Freitag hatte den Biesinger Kunstrasen hart getroffen. So hart, dass er überschwemmt und somit unbespielbar war. Das Bliesgau-Derby in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost zwischen dem Saarlandliga-Absteiger SV Bliesmengen-Bolchen und dem Aufsteiger FV Biesingen musste am Sonntag daher kurzfristig anstatt in Biesingen in Bliesmengen-Bolchen ausgetragen werden. Die Partie endete 1:1 (0:0).