Black Bulls Alsweiler Am Ende wird das Derby zum Krimi

42 Minuten sind gespielt – und die Oberliga-Handballer der Black Bulls Alsweiler sehen im Derby gegen Aufsteiger DJK Oberthal schon wie der sichere Sieger aus. Spielertrainer Konstantin Menzer erzielt vor 100 Zuschauern gerade den Treffer zum 20:13. Doch dann wird es plötzlich noch einmal eng. Tor um Tor holt Oberthal auf. Sieben Minuten vor Schluss bringt Jens Buchner Oberthal auf 24:25 heran. Doch der Ausgleich will dem Aufsteiger nicht mehr gelingen. Am Ende bringen die Bulls einen knappen Sieg mit 27:26 (12:8) ins Ziel und sichern sich am ersten Spieltag zwei wichtige Punkte.