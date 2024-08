SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf Wie die Hellas die SG in zwei Minuten k.o. spielt

„Wir gehen endlich einmal in Führung. Und wir gehen mit einem 1:1 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber zehn Minuten verpennt“, fasste Ricardo Hamann vom Fußball-Verbandsligsten SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf zusammen. Er traf am Sonntag vor etwa 250 Zuschauern mit dem Aufsteiger auf seinen ehemaligen Verein Hellas Bildstock – und musste eine 1:3 (1:1)-Heimniederlage hinnehmen.