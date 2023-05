Wiedersehen nach 25 Jahren Eine Verbindung, die „die Jahrzehnte übersteht“

200 Zuschauer waren gekommen – und geizten nicht mit Applaus: Am vergangenen Samstag gab sich beim Rohrbacher Sportfest die damalige A-Jugend-Mannschaft der Spielgemeinschaft zwischen dem SV Rohrbach und dem FC Viktoria St. Ingbert die Ehre, die vor 25 Jahren in die Regionalliga aufgestiegen war. Sie traf in einem Freundschaftsspiel auf die aktuelle Rohrbacher AH-Mannschaft.