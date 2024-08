Beach-Tennis Open Im Sandkasten geht es wieder rund

Nach dem Kinderturnier und dem Amateur-Cup der Stadt Saarlouis, die bereits am Montag stattfanden, beginnen an diesem Dienstag die Spiele um die deutsche Meisterschaft, am Mittwoch starten die ersten Spiele des ITF-Turniers. Erster Höhepunkt ist am Freitag ab 20 Uhr das Finale um die deutsche Mixed-Meisterschaft.