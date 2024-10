Basketball-Oberliga Herrensohrs Korbjäger lechzen nach Heimpremiere

Die Basketballer des TuS Herrensohr sind nach einem Jahr zurück in der Oberliga. Nach erfolgreichem Saisonstart mit einem 82:74-Sieg beim BBC Horchheim gab es am vergangenen Samstag ein 57:73 bei Eintracht Lambsheim. „Wir waren bei einem stark einzuschätzenden Gegner ersatzgeschwächt und hatten leider keine so gute Trefferquote“, blickte TuS-Leistungsträger Philip Spengler auf die zweite Auswärtspartie in Folge – die trotz Niederlage nichts an der Vorfreude der Saarbrücker auf die nun anstehende Heimpremiere ändert.