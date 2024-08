Badminton-EM Badminton-Ehepaar startet bei Senioren-EM

„Wir freuen uns schon drauf“, sagt Arno Schley vom TuS Wiebelskirchen mit Blick auf die Badminton-Europameisterschaft der Senioren in diesem Monat in Belgien. Dort wird der 73-Jährige mit seiner 63 Jahre alten Frau Sigrid Bleymehl-Schley an den Start gehen. Und es wird ein riesiges Turnier. Etwa 1500 Teilnehmer sind in Heusden-Zolder in der Nähe von Maastricht am Start. Die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergeben sich aus der Vielzahl an Altersklassen. Schließlich startet das Turnier mit der Altersklasse (AK) 35, also älter als 35 Jahre, bis hin zur AK 80, den Teilnehmenden über 80 Jahren.