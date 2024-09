HSG Marpingen-Alsweiler Zweites Heimspiel, zweiter Sieg?

Dann richtet die 30-Jährige den Blick nach vorne. Am dritten Spieltag empfangen die Moskitos an diesem Sonntag, 16 Uhr, den TV Nellingen in der Marpinger Sporthalle. Der Nachwuchs des früheren Bundesligisten hat am Wochenende mit 28:27 in Nieder-Olm seinen ersten Sieg gelandet. „Eine sehr dynamische Mannschaft“, hat Bleimehl beim Videostudium festgestellt. Für ihr Team gelte gegenüber der Packung in Bensheim, die Konzentration über die gesamten 60 Spielminuten hochzuhalten und sich nicht wieder zu sehr in Einzelaktionen zu verstricken. „Wir brauchen eine sehr gute Deckungsarbeit und müssen dann unser Tempospiel aufziehen“, fordert Bleimehl, die sich durchaus eine Chance auf den zweiten Heimsieg ausrechnet.