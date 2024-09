Volleyball Für die Regionalliga muss Düppenweiler umziehen

Der Wind weht etwas rauer in der höheren Liga. Das hat Aufsteiger TV Düppenweiler an den beiden ersten Spieltagen in der Volleyball-Regionalliga der Frauen gemerkt. Der Verein, der nach 15 Jahren Abstinenz in die Liga zurückgekehrt ist, hat seine beiden ersten Begegnungen verloren. Am vergangenen Samstag gab es ein 0:3 bei Mitaufsteiger HTG Bad Homburg. Eine Woche zuvor unterlag der TV Düppenweiler bei der Premiere zu Hause gegen den VC Wiesbaden III mit 2:3.