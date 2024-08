SG Mettlach-Merzig Auf Klemmer ruhen die Offensiv-Hoffnungen

Ein lange verletzter Leistungsträger ist beim Fußball-Saarlandligisten SG Mettlach-Merzig zurück auf dem Feld: Der 28-jährige Felix Klemmer verpasste aufgrund eines Achillessehnen-Risses die komplette zweite Hälfte der vergangenen Spielzeit (wir berichteten). In der aktuellen Runde kam er zunächst zu zwei Einsätzen von der Bank. Am Sonntag stand der Mittelfeldspieler dann bei der 1:3-Niederlage beim Oberliga-Absteiger Spvgg. Quierschied erstmals wieder von Beginn an auf dem Feld.