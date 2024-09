ATSV Saarbrücken Das Abenteuer nach der perfekten Saison

Das Abenteuer beginnt. Seit Jahren liebäugelten die Basketballerinnen des ATSV Saarbrücken mit dem Sprung in die Regionalliga. Nach der perfekten Saison mit Oberliga-Meisterschaft und Saarlandpokal-Sieg, ist es an diesem Samstag so weit: Mit einem Heimspiel gegen den SV Dreieichenhain starten die ATSV-Korbjägerinnen um 18 Uhr in der Saarbrücker Moltkehalle in ihre erste Regionalliga-Saison. In der Oberliga hatte die Mannschaft von Spielertrainerin Eva Tekle in der vergangenen Spielzeit 18 Siege in 18 Partien geholt.