ASV Hüttigweiler In der Illtalhalle geht ein Olympia-Sieger auf die Matte

Die Ringer des ASV Hüttigweiler starten an diesem Samstag, 14. September, um 19.30 Uhr in der Illtalhalle in die Saison in der 2. Bundesliga West. Auftaktgegner ist der VfL Bad Kreuznach. Der ASV belegte in der vergangenen Runde in der 2. Bundesliga Nord Rang vier. In dieser Saison gibt es statt einer Nord- und Süd-Staffel eine Ost- und eine West-Gruppe.