ASV Hüttigweiler Wenn der neue Trainer einen Trampelpfad anlegt

Die Premiere als Trainer ist Timo Badusch gelungen. Am Samstag bezwang sein ASV Hüttigweiler in der heimischen Illtalhalle den VfL Bad Kreuznach im ersten Saisonkampf in der 2. Ringer-Bundesliga West mit 17:12. „Hinter mir liegen als Ringer 20 Jahre Bundesliga-Erfahrung. Mein Ritual war in den letzten 15 Jahren immer, entspannt und komplett auf mich selbst fokussiert zu sein“, sagt der 33-Jährige. In seinem ersten Kampf als Trainer war alles anders. „Plötzlich trägst du die Verantwortung für die komplette Mannschaft. Ich war seit 15 Jahren nicht mehr so aufgeregt bei einem Kampf und bin in der Halle quasi einen Trampelpfad angelegt“, blickt der ehemalige Weltklasse-Ringer zurück.